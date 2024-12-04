Движение до аэропорта Норильска ограничили из-за непогоды

«По решению ГАИ, с 06:20 (02:20 мск) 4 декабря 2024 года на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введено временное ограничение для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го, 33-го маршрутов временно прекращено», — говорится в сообщении.
В городе с вечера 3 декабря действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. «В соответствии с предоставленной метеорологической информацией Таймырским ЦГМС о штормовом предупреждении в городе Норильске, по усмотрению родителей допускается не посещать занятия обучающимися 1-й смены образовательных учреждений муниципального образования город Норильск с 1-го по 11-й классы», — проинформировали в администрации.