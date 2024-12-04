Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка

Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 5 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии.
Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: «Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети». В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.