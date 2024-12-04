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Во Франции и Германии перестал работать сайт Газпромбанка

ПАРИЖ/БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах.

Источник: © РИА Новости

Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 5 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии.

Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: «Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети». В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN.

США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.

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