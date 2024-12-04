Подрядчик обманул городскую администрацию в Приморье на 2 миллиона рублей

Стоимость муниципального контракта превысила 10 миллионов рублей, подрядчик решил втайне от заказчика сэкономить более 2 миллионов, использовав при строительстве более дешёвые материалы по сравнению с тем, что было указано в техническом задании, а некоторые работы не выполнив вовсе. Но в акте выполненных работ заместитель гендиректора компании-подрядчика указал, что работы выполнены в полном объёме и в соответствии с заданием.