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Подрядчик обманул городскую администрацию в Приморье на 2 миллиона рублей

Заместитель генерального директора ООО «Стройтехника» нанёс ущерб администрации Лесозаводского городского округа на два миллиона рублей, допустив махинации при исполнении контракта на строительство контейнерных площадок на территории муниципалитета, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Стоимость муниципального контракта превысила 10 миллионов рублей, подрядчик решил втайне от заказчика сэкономить более 2 миллионов, использовав при строительстве более дешёвые материалы по сравнению с тем, что было указано в техническом задании, а некоторые работы не выполнив вовсе. Но в акте выполненных работ заместитель гендиректора компании-подрядчика указал, что работы выполнены в полном объёме и в соответствии с заданием.

Махинации выявили в процессе прокурорской проверки. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование уже завершено, дело передано в суд, который также рассмотрит иск прокурора о возмещении Лесозаводску присвоенных двух миллионов.

Напоминаем, Лесозаводский городской округ, а также Партизанский и Дальнегорский городские округа со следующего года лишат городского статуса, так как в этих муниципалитетах слишком низкие численность и плотность населения. После преобразования в муниципальные округа границы этих образований не изменятся, никаких изменений в жизни местного населения не последует. (Размер долга мошенника перед Лесозаводском, очевидно, не изменится тоже.).