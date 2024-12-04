Подрядчик обманул городскую администрацию в Приморье на 2 миллиона рублей

Стоимость муниципального контракта превысила 10 миллионов рублей, подрядчик решил втайне от заказчика сэкономить более 2 миллионов, использовав при строительстве более дешёвые материалы по сравнению с тем, что было указано в техническом задании, а некоторые работы не выполнив вовсе. Но в акте выполненных работ заместитель гендиректора компании-подрядчика указал, что работы выполнены в полном объёме и в соответствии с заданием.
Махинации выявили в процессе прокурорской проверки. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование уже завершено, дело передано в суд, который также рассмотрит иск прокурора о возмещении Лесозаводску присвоенных двух миллионов.
Напоминаем, Лесозаводский городской округ, а также Партизанский и Дальнегорский городские округа со следующего года лишат городского статуса, так как в этих муниципалитетах слишком низкие численность и плотность населения. После преобразования в муниципальные округа границы этих образований не изменятся, никаких изменений в жизни местного населения не последует. (Размер долга мошенника перед Лесозаводском, очевидно, не изменится тоже.).