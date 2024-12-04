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Жительница Зимбабве придушила набросившегося на нее льва

Женщина восстанавливается от полученных травм в больнице города Булавайо.

Источник: Аргументы и факты

Женщина голыми руками смогла отбиться от льва, который подстерег ее в поле в Зимбабве. Подробности сообщает AdomOnline.com.

По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Булавай с Вайолет Мойо. Женщина пошла в поле возле дома, чтобы подготовиться к сбору урожая.

Внезапно на 57-летнюю Мойо напал лев. Сначала женщина услышала рев, а потом упала от его напора. Хищник пытался вцепиться жертве в горло когтями.

«Я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила», — заявила Мойо.

По словам женщины, она крепко держала льва, пока он не потерял волю к победе. Животное оставило жертву и ушло. Только тогда Мойо смогла позвать на помощь.

Раненную женщину обнаружили ее дети, которые гуляли недалеко. Сейчас пострадавшая лечится в больнице города Булавайо.

Ранее в Петропавловске-Камчатском неподалеку от детского сада и школы заметили медведя. Спасатели приняли решение застрелить его.