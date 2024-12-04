Девушка влетела в автомобиль полиции на дороге в Приморье

Как выяснили правоохранители, девушка за рулем автомобиля Toyota Gaia при повороте налево не уступила дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге во встречном направлении. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения.
Сообщается, что стаж управления автомобилем у виновницы происшествия составляет 7 лет. В текущем году она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз.