Девушка влетела в автомобиль полиции на дороге в Приморье

СЛАВЯНКА, 4 декабря, ФедералПресс. В Славянке на улице Ленинской произошла авария с участием автомобиля Toyota Gaia и служебной машины территориального отдела полиции. За рулем Toyota находилась 29-летняя женщина, которая после происшествия была госпитализирована для амбулаторного лечения. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что виновником ДТП является именно она.