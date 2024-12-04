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Девушка влетела в автомобиль полиции на дороге в Приморье

СЛАВЯНКА, 4 декабря, ФедералПресс. В Славянке на улице Ленинской произошла авария с участием автомобиля Toyota Gaia и служебной машины территориального отдела полиции. За рулем Toyota находилась 29-летняя женщина, которая после происшествия была госпитализирована для амбулаторного лечения. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что виновником ДТП является именно она.

Как выяснили правоохранители, девушка за рулем автомобиля Toyota Gaia при повороте налево не уступила дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге во встречном направлении. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения.

Сообщается, что стаж управления автомобилем у виновницы происшествия составляет 7 лет. В текущем году она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз.