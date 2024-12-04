Хабаровчанка заработала 700 тысяч на ложных исках к магазину за «просрочку»

При расследовании выяснилось, что большинство исков были поданы одной и той же женщиной. Служба безопасности магазина заподозрила, что она использовала фальшивые подписи, а также выяснила, что юрист, якобы представлявший истцов, проживает в Омске и не имел отношения к делам. Теперь женщине предстоит ответить по уголовному делу за фальсификацию документов.