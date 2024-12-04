Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка заработала 700 тысяч на ложных исках к магазину за «просрочку»

При расследовании выяснилось, что большинство исков были поданы одной и той же женщиной.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске 42-летняя женщина, подавшая более 120 исков к магазину за просроченные товары, оказалась подозреваемой в фальсификации документов, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ресурса, Елена З. на протяжении месяцев добивалась компенсаций, неустоек и морального вреда за якобы некачественные и просроченные товары. Однако следствие установило, что она подделывала подписи от имени других «пострадавших» покупателей.

«Женщина покупала товары, затем подавала иски о нарушении сроков годности и требовала выплаты. В результате ей удалось отсудить около 700 тысяч рублей», — пишет Baza.

При расследовании выяснилось, что большинство исков были поданы одной и той же женщиной. Служба безопасности магазина заподозрила, что она использовала фальшивые подписи, а также выяснила, что юрист, якобы представлявший истцов, проживает в Омске и не имел отношения к делам. Теперь женщине предстоит ответить по уголовному делу за фальсификацию документов.

торговля