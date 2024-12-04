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В Красноярском крае женщина погибла в огне из-за короткого замыкания проводки

В Норильске произошел смертельный пожар.

Источник: МЧС РФ

Вечером 3 декабря в районе Кайеркан Норильска загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. К приезду пожарных пламя успело охватить 10 квадратных метров жилища.

Мебель и вещи тушили 12 пожарных с помощью пяти единиц техники. В одной из комнат обнаружили погибшую женщину. Предварительно, причиной трагедии стало замыкание электропроводки.

Специалисты газодымозащитной службы вывели по лестнице на улицу одного из жильцов дома, который из-за задымления в подъезде не мог спуститься самостоятельно.

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