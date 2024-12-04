Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух подростков сбил водитель авто в Павлодаре

В Павлодаре водитель автомобиля сбил двух подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Источник: Baigenews

ДТП произошло вечером 3 декабря.

«Водитель Маzda на пересечении улиц Сатпаева и Кривенко наехал на детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Проводится проверка».

прокомментировали в полиции.

По информации медиков, в аварии пострадали несовершеннолетние 16 и 17 лет.

«Мальчик 2008 года рождения получил закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, девочка 2007 года рождения доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого тазобедренного сустава».

рассказали в управлении здравоохранения области.