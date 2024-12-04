Двух подростков сбил водитель авто в Павлодаре

ДТП произошло вечером 3 декабря.
«Водитель Маzda на пересечении улиц Сатпаева и Кривенко наехал на детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Проводится проверка».
По информации медиков, в аварии пострадали несовершеннолетние 16 и 17 лет.
«Мальчик 2008 года рождения получил закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, девочка 2007 года рождения доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого тазобедренного сустава».