Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации

«Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — говорится в сообщении.
На месте работают специалисты авиационно-технической базы «Камчатского авиапредприятия», которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.
На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.