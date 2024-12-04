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Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек — РИА Новости. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба «Камчатского авиационного предприятия».

Источник: © РИА Новости

«Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты авиационно-технической базы «Камчатского авиапредприятия», которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.

На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.