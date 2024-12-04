Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации

На месте работают специалисты авиационно-технической базы «Камчатского авиапредприятия», которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.