По пути в школу: в Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой

ЧП случилось в районе в районе Тайвань: все зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как маленький мальчик идет по снегу и неожиданно исчезает. Очевидно, что ребенок провалился в яму.
Прохожие обнаружили ребенка только спустя 45 минут. Мальчик был напуган и сильно замерз.
В связи с происшествием, следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «халатность».
Следователи установят личность мальчика и дадут оценку работе ответственных за сферу ЖКХ города.
Ранее «МК» рассказал, как в Ярославле спортивный тренер спас ребенка, провалившегося под лед.