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По пути в школу: в Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой

В Благовещенске ребенок по дороге в школу провалился в яму неизвестного происхождения и простоял там около часа, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Источник: РИА "Новости"

ЧП случилось в районе в районе Тайвань: все зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как маленький мальчик идет по снегу и неожиданно исчезает. Очевидно, что ребенок провалился в яму.

Прохожие обнаружили ребенка только спустя 45 минут. Мальчик был напуган и сильно замерз.

В связи с происшествием, следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «халатность».

Следователи установят личность мальчика и дадут оценку работе ответственных за сферу ЖКХ города.

Ранее «МК» рассказал, как в Ярославле спортивный тренер спас ребенка, провалившегося под лед.

СК