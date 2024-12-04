В Иркутске из-за неправильной топки печи загорелся деревянный дом

Накануне в деревянном доме на Декабристов загорелась квартира на площади 70 кв. метров. Для тушения прибыли 19 пожарных и 5 единиц техники. Самостоятельно выбрались три человека. Огнеборцы спасли 71-летнюю женщину. Пострадавших не было.
В МЧС напоминают, что не нужно использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей, перед растопкой следует проверить вентиляцию и тягу в дымоходе. Затопленную печь нельзя оставлять без присмотра.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске на пожаре в сторожке погиб человек.