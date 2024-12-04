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В Иркутске из-за неправильной топки печи загорелся деревянный дом

Жильцы дома смогли спастись.

Источник: МЧС РФ

Накануне в деревянном доме на Декабристов загорелась квартира на площади 70 кв. метров. Для тушения прибыли 19 пожарных и 5 единиц техники. Самостоятельно выбрались три человека. Огнеборцы спасли 71-летнюю женщину. Пострадавших не было.

В МЧС напоминают, что не нужно использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей, перед растопкой следует проверить вентиляцию и тягу в дымоходе. Затопленную печь нельзя оставлять без присмотра.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске на пожаре в сторожке погиб человек.

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