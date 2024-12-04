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В ЕАО студента осудили за оправдание терроризма в соцсетях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил студента из Биробиджана к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за пропаганду в социальных сетях запрещенных в РФ украинских террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Еврейской автономной области (ЕАО).

Источник: Reuters

«Приговором Первого Восточного окружного военного суда фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”). Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть “Интернет”, на срок два года», — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Следствием доказано, что учащийся одного из средне-специальных учебных заведений Биробиджана, имея негативное отношение к специальной военной операции, открыто размещал в популярной социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность запрещенных украинских террористических организаций. Он высказывал намерение выехать в зону боевых действий для вступления в их число и противостояния вооруженным силам РФ.