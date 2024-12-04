В ЕАО студента осудили за оправдание терроризма в соцсетях

«Приговором Первого Восточного окружного военного суда фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”). Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть “Интернет”, на срок два года», — говорится в сообщении.