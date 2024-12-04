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Иностранец предложил взятку в размере 10 тысяч в поезде в Нижнеудинске

Мужчина хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на то, что он нарушил режим пребывания в РФ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские из Нижнеудинска привлекли иностранца к ответственности за попытку дать взятку. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, 53-летний мужчина предложил 10 тысяч рублей.

— В отношении него заведено административное дело. А также уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает ответственность до одного года лишения свободы, — сообщают в ведомстве.

Известно, что поезд ехал по маршруту Владивосток — Москва. Иностранец хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на то, что он нарушил режим пребывания в РФ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте разыскивают водителя самосвала, который врезался в теплотрассу. Случилось все 3 декабря 2024 в районе дома № 27 микрорайона Речников. Из-за аварии часть домов осталась без отопления, однако сейчас неполадки устранили.