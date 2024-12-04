Иностранец предложил взятку в размере 10 тысяч в поезде в Нижнеудинске

— В отношении него заведено административное дело. А также уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает ответственность до одного года лишения свободы, — сообщают в ведомстве.