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В Тбилиси завершился митинг оппозиции

ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Колонна сторонников оппозиции, насчитывавшая около 100 человек, утром в среду прошла по улицам Тбилиси, удаляясь от центра города. По мере продвижения отдельные участники митинга и небольшие группы покидали шествие.

Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Далее митингующие дошли до мэрии Тбилиси и на некоторое время заблокировали движение перед ней.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.