В Тбилиси завершился митинг оппозиции

Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Далее митингующие дошли до мэрии Тбилиси и на некоторое время заблокировали движение перед ней.