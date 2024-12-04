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СМИ: Три громких взрыва прогремели на северо-западе Челябинска

Грохот и вспышки в небе наблюдали жители ЖК «Александровский» на северо-западе Челябинска. Вслед за первым взрывом прозвучали еще два. Об этом сообщили во вторник, 3 декабря, читатели местного издания 74.RU.

Источник: Reuters

Первый взрыв прогремел в 21:20 (19:20 по московскому времени). Короткая вспышка и сильный шум попали на камеру домофона в жилом комплексе.

В МЧС региона сообщили, что не знают о произошедшем. В областной полиции пообещали уточнить информацию, сказано в статье.

Несколько взрывов произошло в Лазаревском районе Сочи. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе.

Также о них сообщили и жители Дагомыса. Уточняется, что сначала был слышен громкий гул, а потом взрыв.