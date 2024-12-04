СМИ: Три громких взрыва прогремели на северо-западе Челябинска

Первый взрыв прогремел в 21:20 (19:20 по московскому времени). Короткая вспышка и сильный шум попали на камеру домофона в жилом комплексе.
В МЧС региона сообщили, что не знают о произошедшем. В областной полиции пообещали уточнить информацию, сказано в статье.
Несколько взрывов произошло в Лазаревском районе Сочи. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе.
Также о них сообщили и жители Дагомыса. Уточняется, что сначала был слышен громкий гул, а потом взрыв.