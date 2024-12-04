На Камчатке пассажирский ЯК-40 вернулся в аэропорт из-за сигнализации

Пассажирский борт вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков возгорания, информирует пресс-служба «Камчатского авиационного предприятия».
Инцидент случился на Камчатке. Речь идёт о самолёте ЯК-40, который следовал по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский.
«Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты. Пассажиры доставлены в Петропавловск-Камчатский другим транспортом.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737−300 авиакомпании Azur Air, который следовал из Томска в Пхукет, аварийно сел в Новосибирске. У воздушного судна были зафиксированы неполадки в двигателе.