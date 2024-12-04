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На Камчатке пассажирский ЯК-40 вернулся в аэропорт из-за сигнализации

Борт следовал по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский борт вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков возгорания, информирует пресс-служба «Камчатского авиационного предприятия».

Инцидент случился на Камчатке. Речь идёт о самолёте ЯК-40, который следовал по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский.

«Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты. Пассажиры доставлены в Петропавловск-Камчатский другим транспортом.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737−300 авиакомпании Azur Air, который следовал из Томска в Пхукет, аварийно сел в Новосибирске. У воздушного судна были зафиксированы неполадки в двигателе.