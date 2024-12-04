В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

В мае суд отказал в начале судебного разбирательства из-за проблем со здоровьем обвиняемого, однако Высший земельный суд Франкфурта отменил это решение, призвав провести дополнительные мероприятия по выявлению способности обвиняемого предстать перед судом.
Грегор Форманек, будучи членом охранного батальона СС, обвиняется в пособничестве и соучастии в более чем 3 300 убийствах с июля 1943 года по февраль 1945 года.
Утверждается, что работая в концентрационном лагере Заксенхаузен, Форманек перевозил прибывающих заключенных с железнодорожной станции в лагерь, а также «поддерживал жестокие и коварные убийства тысяч заключенных».
Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце при этом заявил, что данное разбирательство имеет историческое значение.