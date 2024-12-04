Вышла с уроков и бесследно исчезла. Поиски 13-летней школьницы начались в Бурятии

В Бурятии 13-летняяя девочка вышла из школы вечером 3 декабря 2024, только вот до дома так и не дошла… На связь также не выходит. Где она и куда могла отправиться после школы? На эти вопросы пока нет ответа. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию, начались поиски. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Республике Бурятия.