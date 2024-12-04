«Сработал сигнал разгерметизации»: на самолете рейсом Иркутск-Пекин произошла техническая неисправность

Утром 4 декабря в пабликах Иркутской области появилась новость, что самолет направлением Иркутск-Пекин был разгерметизирован. В сетях сообщается, что пассажиры рейса во время полета якобы почувствовали, как борт стал резко терять высоту. Как и положено в такой ситуации, людям выпали кислородные маски. Экипаж предупредил людей о посадке.
— Была техническая неисправность, но борт благополучно приземлился в аэропорту Пекина, — прокомментировали КП-Иркутск в представительстве одной из авиакомпаний в аэропорту Иркутска.
Известно, что на борту находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.
— 02.12.2024 командиром воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту г. Иркутск — Пекин (КНР), по причине срабатывания сигнализации разгерметизации салона принято решение о снижении, после чего работа систем восстановлена, — уточнили в ведомстве.
Состояние систем воздушного судна проверяется. Пассажиров, которые должны были вылетать этим самолетом в обратном направлении, доставили резервным бортом. Исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров проверяет прокуратура.