«Сработал сигнал разгерметизации»: на самолете рейсом Иркутск-Пекин произошла техническая неисправность

Утром 4 декабря в пабликах Иркутской области появилась новость, что самолет направлением Иркутск-Пекин был разгерметизирован. В сетях сообщается, что пассажиры рейса во время полета якобы почувствовали, как борт стал резко терять высоту. Как и положено в такой ситуации, людям выпали кислородные маски. Экипаж предупредил людей о посадке.