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В Новокузнецке из-за аварии без воды остались более 2 тыс. домов

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Авария на водоводе диаметром 700 мм произошла в ночь на среду в Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области, сообщили в городской администрации.

Источник: Freepik

«Была подтоплена проезжая часть дороги вдоль улицы Сибиряков-гвардейцев. Согласно информации, предоставленной ООО “Водоканал”, были оперативно приняты следующие меры: локализован аварийный участок, очищена затопленная часть дороги», — говорится в сообщении.

Проводятся аварийные работы, характер повреждений устанавливается. «В зону отключения попали 22 многоквартирных дома за вокзалом, 2 212 частных домов в [микрорайонах] Точилино и Редаково, а также социальные объекты», — добавили в администрации.

Уточняется, что для жителей организован подвоз воды. Восстановить водоснабжение планируется к вечеру среды.

ЖКХ