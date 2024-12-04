В Новокузнецке из-за аварии без воды остались более 2 тыс. домов

«Была подтоплена проезжая часть дороги вдоль улицы Сибиряков-гвардейцев. Согласно информации, предоставленной ООО “Водоканал”, были оперативно приняты следующие меры: локализован аварийный участок, очищена затопленная часть дороги», — говорится в сообщении.
Проводятся аварийные работы, характер повреждений устанавливается. «В зону отключения попали 22 многоквартирных дома за вокзалом, 2 212 частных домов в [микрорайонах] Точилино и Редаково, а также социальные объекты», — добавили в администрации.
Уточняется, что для жителей организован подвоз воды. Восстановить водоснабжение планируется к вечеру среды.