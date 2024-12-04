Двум мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы за драку во дворе дома в Красноярске

Ссора переросла в драку. На место прибыла полиция, но во дворе уже никого не было.
Позднее в соцсети появилась видеозапись, и на ней видно, как местные жители выясняют отношения, при этом один из них размахивает предметом, похожим на топор, а другой использует для устрашения деревянную палку.
Установлено, что среди участников конфликта были 37-летний и 23-летний мужчины. На допросе они признали свою вину и извинились друг перед другом.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела окончено.