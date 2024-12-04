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Двум мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы за драку во дворе дома в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В октябре прошлого года в полицию поступило сообщение о словесном конфликте между двумя мужчинами во дворе дома на улице Караульной.

Источник: НИА Красноярск

Ссора переросла в драку. На место прибыла полиция, но во дворе уже никого не было.

Позднее в соцсети появилась видеозапись, и на ней видно, как местные жители выясняют отношения, при этом один из них размахивает предметом, похожим на топор, а другой использует для устрашения деревянную палку.

Установлено, что среди участников конфликта были 37-летний и 23-летний мужчины. На допросе они признали свою вину и извинились друг перед другом.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела окончено.