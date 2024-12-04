Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана

«Кэш Патель… недавно получил от бюро информацию о том, что он стал жертвой иранского взлома», — говорится в публикации.
По данным одного из источников, хакеры получили доступ к некоторым сообщениям Пателя.
Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии.