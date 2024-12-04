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Кандидат на пост директора ФБР стал жертвой атаки хакеров из Ирана

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выдвинутый победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель стал жертвой атаки якобы иранских хакеров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Кэш Патель… недавно получил от бюро информацию о том, что он стал жертвой иранского взлома», — говорится в публикации.

По данным одного из источников, хакеры получили доступ к некоторым сообщениям Пателя.

Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.

Пателю 44 года, он холост, имеет юридическое образование. Он родился в семье выходцев из Индии.

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