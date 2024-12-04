Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании самарского школьника циркулем

Глава СК РФ обратил внимание на инцидент в школе Южного города под Самарой.

Источник: Комсомольская правда

В школе Южного города, что в Волжском районе один из учеников получил травму лица циркулем. К счастью, обошлось без серьезных последствий, жизни и здоровью ребенка угрозы нет. На эту ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Ранее в СК Самарской области по этому факту завели уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

— Травму, по озвученным сведениям, ему мог причинить другой ученик, — говорится в пресс-релизе СК России.

И.о. руководителю СК Самарской области предстоит подготовить доклад о расследовании этого уголовного дела и о фактах, которые установят следователи.

СК