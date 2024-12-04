Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании самарского школьника циркулем

В школе Южного города, что в Волжском районе один из учеников получил травму лица циркулем. К счастью, обошлось без серьезных последствий, жизни и здоровью ребенка угрозы нет. На эту ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Ранее в СК Самарской области по этому факту завели уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).
— Травму, по озвученным сведениям, ему мог причинить другой ученик, — говорится в пресс-релизе СК России.
И.о. руководителю СК Самарской области предстоит подготовить доклад о расследовании этого уголовного дела и о фактах, которые установят следователи.