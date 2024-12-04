На пожаре в Омской области погибли супруги-инвалиды

Частный жилой дом загорелся в пятом часу вечера. Супруги, пенсионеры 78-ми и 75-ти лет, не смогли вовремя выбраться из горящего дома и задохнулись в дыму. Как сообщили в СУ СКР, пенсионеры являлись инвалидами.