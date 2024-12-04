На пожаре в Омской области погибли супруги-инвалиды

В Следственном управлении СК РФ по Омской области завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследуется вчерашнее ЧП — 3 декабря во время пожара в селе Гауф Азовского района Омской области погибла супружеская чета.
Частный жилой дом загорелся в пятом часу вечера. Супруги, пенсионеры 78-ми и 75-ти лет, не смогли вовремя выбраться из горящего дома и задохнулись в дыму. Как сообщили в СУ СКР, пенсионеры являлись инвалидами.
Предварительно, причиной пожара послужила неисправная электропроводка.
«Для установления точных причин будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Части электропроводки и другие предметы изъяты в ходе осмотра места происшествия», — сообщили в СУ СКР.
Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Омской области.