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В Омске пожилые супруги погибли на пожаре в частном доме

Возбуждено уголовное дело.

Источник: МЧС РФ

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По версии следствия, 3 декабря около 16:45 в селе Гауф загорелся частный дом в результате короткого замыкания электропроводки. В нём проживали 78-летний пенсионер и его 75-летняя супруга. Они погибли от острого отравления продуктами горения.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, элементы электропроводки, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления более точных причин возгорания.

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