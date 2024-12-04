В Омске пожилые супруги погибли на пожаре в частном доме

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
По версии следствия, 3 декабря около 16:45 в селе Гауф загорелся частный дом в результате короткого замыкания электропроводки. В нём проживали 78-летний пенсионер и его 75-летняя супруга. Они погибли от острого отравления продуктами горения.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли предметы, элементы электропроводки, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления более точных причин возгорания.