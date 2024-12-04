Новосибирец сам вернулся в колонию после побега

В Новосибирской области вынесли приговор двум мужчинам, совершившим побег из тюрьмы. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 4 ноября.
В июле сибиряков по медпоказаниям привезли из колонии в ГБУЗ «Колыванская ЦРБ». В какой-то момент один из них придумал план побега, которым поделился с другим осужденным. Вместе они незаметно сбежали из больницы.
Однако в тот же день первого беглеца задержали сотрудники ФСИН. Второй же вернулся в тюрьму самостоятельно.
В итоге одному из сибиряков суд добавил 1 год и 8 месяцев к неотбытому сроку — он должен провести в колонии 2 года. В отношении другого фигуранта уголовное дело было приостановлено — он заключил военный контракт и отправился на СВО.
Арина ВЛАСЕНКО.