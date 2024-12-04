Директора базы отдыха судят за смерть новосибирца на водном аттракционе

В Новосибирске готовятся рассмотреть уголовное дело в отношении директора базы отдыха за смерть человека на водном аттракционе. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры и СУ СКР по региону.
По версии следствия, обвиняемый допустил к работе водную трёхскатную горку, которая не соответствовала требованиям безопасности.
«В бассейне отсутствовал контроль инструкторов и спасателей за отдыхающими», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.
Это привело к тому, что в августе 2024 года пьяный мужчина прошёл на горку, спустился по ней в бассейн и утонул.
Дело рассмотрит Сузунский районный суд.