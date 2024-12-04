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Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин

Командир воздушного судна начал снижаться, так как сработала сигнализация разгерметизации салона.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший по маршруту Иркутск — Пекин, столкнулся с технической неисправностью. Как сообщили КП-Иркутск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, командир воздушного судна решил снижаться, так как сработала сигнализация разгерметизации салона. К счастью, никто не пострадал, также известно, что систему восстановили.

— Посадка произведена в штатном режиме. На борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна, пассажиров доставили в пункт назначения на резервном воздушном судне, — уточняют в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Братском водохранилище. Мужчин 53 и 73 лет спасти не удалось.