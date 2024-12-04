Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин

Самолет, летевший по маршруту Иркутск — Пекин, столкнулся с технической неисправностью. Как сообщили КП-Иркутск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, командир воздушного судна решил снижаться, так как сработала сигнализация разгерметизации салона. К счастью, никто не пострадал, также известно, что систему восстановили.