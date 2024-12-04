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В массовой аварии в Свердловской области пострадали два человека

В ГИБДД сообщили, что причиной ДТП под Красноуфимском стал опасный выезд на встречную полосу.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Массовое ДТП, в котором пострадали два водителя, случилось вечером 3 декабря на 15-м километре автодороги «Ачит — Месягутово». Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 50-летняя женщина — водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, при выполнении обгона выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с автомашиной «ВАЗ-21074», после чего отечественная легковушка влетела в грузововик Mitsubishi Fuso Canter.

В результате происшествия пострадали водители легковыхавтомашины, их доставили в районную больницу Красноуфимска. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Женщина-водитель со стажем вождения 23 года прошла освидетельствование на состояние алгольного опьянения — трезва.

У 31-летнего водителя «ВАЗ» по результатам освидетельствования установлено состояние опьянения.

По факту аварии проводится проверка.