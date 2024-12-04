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Уфимский дебошир угрожал ножом полицейскому и получил за это срок

Житель Уфы получил срок за оскорбление и угрозы полицейскому.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстал хулиган. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В минувшем июле полицейские прибыли на вызов о нарушении общественного порядка в одном из домов по улице Левитана. Там стражи порядка обнаружили пьяного 52-летнего дебошира. На требования правоохранителей проехать в отделение мужчина начал нецензурно их оскорблять в присутствии жильцов дома и угрожать им ножом.

На уфимца завели уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление в адрес представителя власти». Он признал вину. Демский районный суд назначил ему 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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