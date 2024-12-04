Уфимский дебошир угрожал ножом полицейскому и получил за это срок

На уфимца завели уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление в адрес представителя власти». Он признал вину. Демский районный суд назначил ему 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.