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Volkswagen сбил мужчину, выходившего из трамвая на улице Коласа в Минске

В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Volkswagen сбил мужчину, выходившего из трамвая на улице Якуба Коласа в Минске, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, 3 декабря 20224 года примерно в 17.16 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по улице Якуба Коласа. Неподалеку от дома № 65 он сбил 22-летний мужчину, который выходил из трамвая. Пострадавшего доставили в больницу для проведения обследования.

Тем временем массовое ДТП с четырьмя легковушками произошло в Минске на МКАД.

Ранее маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.

Кроме того, водитель BMW погиб после столкновения с трактором-лесовозом в Ивьевском районе.