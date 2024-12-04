Volkswagen сбил мужчину, выходившего из трамвая на улице Коласа в Минске

Согласно предварительной информации, 3 декабря 20224 года примерно в 17.16 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по улице Якуба Коласа. Неподалеку от дома № 65 он сбил 22-летний мужчину, который выходил из трамвая. Пострадавшего доставили в больницу для проведения обследования.