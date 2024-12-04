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«Полет просто “огонь”: тренер, летевшая рейсом Иркутск-Пекин, рассказала о разгерметизации самолета

Салон самолета, летевший рейсом Иркутск-Пекин, был разгерметизирован.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

«Короче… Полет просто “бомба”, — коротко охарактеризовала путешествие из Иркутска в Пекин фитнес-тренер. Спортсменка 3 декабря опубликовала на своей странице в соцсетях фото кислородной маски. Подписчики сразу догадались, что произошло неладное. Оказалось, днем ранее на борту самолета, которым летела девушка, сработал сигнал о разгерметизации салона. К счастью, никто из 174 пассажиров не пострадал. Подробности — в материале КП-Иркутск.

Известно, что спортсменка летела в Китай из Москвы, с пересадкой в Иркутске.

— Шесть часов до Иркутска. А через 18 часов еще три часа до Пекина, — писала путешественница. Но она еще и не подозревала, что перелет будет таким тревожным.

Сработал сигнал разгерметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о снижении. Однако вскоре работа системы была восстановлена. Посадка прошла в штатном режиме.

— Да-да, самолет долетел, — коротко поделилась деталями спортсменка.

О случившемся стало известно только утром 4 декабря. В соцсетях появилась информация, что пассажиры почувствовали резкую потерю высоты, многие запаниковали.

— На борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа, — сообщили КП-Иркутск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Пассажиры оборотного рейса доставлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном. Вскоре будет установлено исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.