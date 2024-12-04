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В пожарах на Урале погиб мужчина и пострадал ребенок

В Краснруфимске во время тушения пожара на улице Грибоедова обнаружили тело мужчины.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 20 техногенных пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе.

Так, в поселке Ачит на улице Заря сгорел частный жилом дом на площади 160 квадратных метров. Пожар тушили 9 спасателей 3 спецмашины. По данным регионального МЧС, в результате пожара пострадал ребенок.

Еще один частный жилой дом на площади 60 «квадратов» накануне горел в Красноуфимске на улице Грибоедов. Ликвидировать возгорание удалось за 35 минут.

«В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

В Екатеринбурге на улице Аквамариновая горел частный дом на 120 квадратных метрах. С огнем почти полтора часа боролись 13 спасателей и 4 единицы техники.

пожары