В пожарах на Урале погиб мужчина и пострадал ребенок

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 20 техногенных пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе.
Так, в поселке Ачит на улице Заря сгорел частный жилом дом на площади 160 квадратных метров. Пожар тушили 9 спасателей 3 спецмашины. По данным регионального МЧС, в результате пожара пострадал ребенок.
Еще один частный жилой дом на площади 60 «квадратов» накануне горел в Красноуфимске на улице Грибоедов. Ликвидировать возгорание удалось за 35 минут.
«В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в МЧС.
В Екатеринбурге на улице Аквамариновая горел частный дом на 120 квадратных метрах. С огнем почти полтора часа боролись 13 спасателей и 4 единицы техники.