Мигрант на грузовике сбил женщину и бросил на переходе в Петербурге

В ноябре гражданин Узбекистана ехал за рулем грузовика в Петербурге, где сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако автомобилист не стал останавливаться и скрылся с места дорожного происшествия. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.