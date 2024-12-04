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Мигрант на грузовике сбил женщину и бросил на переходе в Петербурге

Пострадавшей в ДТП в Северной столице потребовалась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре гражданин Узбекистана ехал за рулем грузовика в Петербурге, где сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако автомобилист не стал останавливаться и скрылся с места дорожного происшествия. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

— Пострадавшую госпитализировали, ей потребовалось оперативное вмешательство. После случившегося обращение в органы внутренних дел результатов не принесло, — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства провести проверку, доложить о ее результатах и всех установленных обстоятельствах происшествия.

Напомним, глава СК РФ также обратил внимание на ЧП, которое произошло 2 декабря на лестничной площадке дома на 1-й Красноармейской улице в Петербурге. Ребенок спускался по ступенькам, где внезапно поскользнулся и упал в проем. В результате он получил травмы. Проверка идет по статье о халатности.

СК