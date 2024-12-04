«Мама отправила видео с просьбой о деньгах, хотя в это время пила со мной чай»: сибирячка рассказала о провале мошенников

Казалось бы, обычные вопросы от мамы, которая интересуется, все ли в порядке у дочери. В чем тут может быть подвох? А он был. Ведь мать в это время… находилась в одной комнате с Елизаветой! Она в это время возилась с чайником, а телефон лежал на столе экраном вниз. Она уж точно не могла ничего отправить.