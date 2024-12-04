«Мама отправила видео с просьбой о деньгах, хотя в это время пила со мной чай»: сибирячка рассказала о провале мошенников

Обычный вечер, 25-летняя студентка Елизавета из Иркутска сидела дома на кухне, ужинала и общалась с семьей. Вдруг телефон завибрировал: пришло уведомление. Девушка взяла в руки гаджет, увидела короткое, на семь секунд, аудиосообщение от мамы. С недоумением открыла диалог.
— Привет, доченька. Как твои дела? Что нового? — раздался голос близкого человека.
Казалось бы, обычные вопросы от мамы, которая интересуется, все ли в порядке у дочери. В чем тут может быть подвох? А он был. Ведь мать в это время… находилась в одной комнате с Елизаветой! Она в это время возилась с чайником, а телефон лежал на столе экраном вниз. Она уж точно не могла ничего отправить.
— Я не понимала, как такое возможно. Единственное логичное объяснение, которое родилось в моей голове, что мама пыталась отправить сообщение ранее, когда не было сети, а сейчас телефон подключился к вай-фаю и аудио отправилось автоматически, — рассказывает девушка.
Она пожала плечами и отложила телефон, но тут пришло еще одно сообщение. На этот раз это был видео-кружок длительностью 17 секунд. Изображение размыто.
— Доченька, у меня заблокировали карту. Доступа к деньгам нет сейчас вообще, а нужно срочно перевести 20 тысяч знакомой. У нее заболел ребенок и деньги нужны прямо сейчас. Как только разблокирую карту, все тебе верну, — за кадром снова звучал мамин голос.
Елизавета тут же спросила маму, что это у нее за знакомая с больным ребенком. Та удивилась. Стало понятно, что аккаунт взломали мошенники.
— Мама сразу взяла в руки телефон. Хотела зайти в мессенджер, но доступа у нее не было. Она паниковала и боялась, что кто-то клюнет на уловку аферистов. Мы начали обзванивать все ее контакты и сообщать о том, что случилось. Позже я прочитала, что фейковые видео в мессенджерах специально делают короткими, чтобы жертва не успела присмотреться к изображению, — поделилась девушка.
Как оказалось, Лиза была не единственной, кому пришли подобные сообщения, но, к счастью, никто не успел перевести деньги.
— Честно, если бы в тот момент мама не находилась со мной в одной комнате, я вряд ли бы усомнилась в достоверности этих просьб. Все было настолько реалистичным, что даже я, дочь, которая знает каждую ее черту и манеру общения, не смогла бы отличить фейк, — признается девушка.
Сначала отправили голосовое, а потом видео-кружок. Предоставлено героем публикации.
Как оказалось, накануне маме Елизаветы пришло странное сообщение в мессенджере: «Поступила заявка на удаление вашего аккаунта». А далее — предложение перейти по ссылке, чтобы отменить эту заявку.
Женщина последовала инструкциям. Перешла по ссылке, далее ввела номер телефона и код безопасности. Так, вероятно, аккаунт и взломали. Получив доступ к перепискам и фотографиям, мошенники сгенерировали аудио и видео.
— У нас получилось восстановить доступ к аккаунту, но мы его удалили. Решили, что маме лучше сменить номер телефона и зарегистрироваться в мессенджере заново, — рассказала Елизавета.
К сожалению, это не первый подобный случай мошенничества. Ранее КП-Иркутск рассказывала историю про девушку, которая столкнулась с такой же ситуацией.
ВАЖНО!
Как обезопасить аккаунт в мессенджерах от взлома.
— Настроить двухфакторную авторизацию. При подключении к учётной записи нового устройства нужно подтверждать авторизацию двумя разными способами.
— Скрыть номер телефона от посторонних. Злоумышленники могут использовать его для спама или попыток взлома.
— Время от времени проверять, где был активен аккаунт. В настройках мессенджера можно увидеть, какие устройства имеют доступ к учётной записи.
— Установить код-пароль. Это уникальная комбинация цифр, которую нужно ввести для подтверждения входа в профиль. Чтобы обеспечить максимальную безопасность аккаунта, следует использовать сложную комбинацию цифр, которую невозможно подобрать.
— Настроить приватность профиля: ограничивать доступ к номеру телефона, фотографиям в профиле, дате рождения и другим данным.
— Обмениваться важными сообщениями только в секретных чатах. Они обеспечивают наивысший уровень конфиденциальности, так как шифруются сквозным образом.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Топ-3 распространенных уловки аферистов.
По данным ГУ МВД России по Иркутской области, чаще всего жителей региона обманывают по трем схемам:
1. Первое место занимают инвестиции. Мошенники находят жертв разными способами: размещают объявления в Интернете, совершают личные звонки или, притворяясь красивыми и успешными девушками, рассказывают, как много они заработали на инвестициях. Так слесарь из Иркутской области потерял 11 миллионов рублей в надежде на скорую прибыль.
2. Второе место — это покупка и продажа через Интернет. В этом случае покупатель очень быстро откликается на объявление и договаривается о сделке. Далее просит номер карты для перевода денег или скидывает ссылку и просит сообщить код и смс.
3. Третье — звонки от лжеруководителей и якобы из правоохранительных органов. Обычно работают они в тандеме. Липовые начальники сообщают о деле, которое якобы завели в органах в отношении сотрудника. Жертва в испуге связывается с фейковой полицией и переводит деньги мошенникам. Таким образом, в октябре 2024 года преступники получили от жителей Иркутской области уже свыше 1 миллиона рублей.
КОНКРЕТНО.
Два миллиарда рублей выманили с начала года.
— Сумма ущерба от мошеннических действий с начала 2024 года в Иркутской области уже превысила отметку в два миллиарда рублей, — рассказали КП-Иркутск в полиции региона. — В прошлом году такая сумма была за целый год. Заявление о подобного рода преступлениях мы фиксируем почти ежедневно. Рекорды по ущербу бьют схемы с инвестициями. Каждое четвертое преступление происходит по этой схеме. Ущерб составляет от 1 до 12 миллионов за один случай. Дипфейки, в основном, встречаются, когда аферисты притворяются начальством с работы. Они подделывают аккаунт руководителя в мессенджере, генерируют с помощью нейросетей видео и аудио с голосом и изображением реального человека.