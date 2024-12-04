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Экскурсионный вертолет совершил жесткую посадку в Приморье

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку 1 декабря вблизи посадочной площадки в городе Артеме Приморского края. На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира. В результате инцидента никто не пострадал, вертолет получил повреждения, сообщила сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: Reuters

«Вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки и шасси», — уточняет Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также действиям собственника по информированию уполномоченных органов об авиапроисшествии», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Эксплуатантом Robinson является ООО «Гранат». Согласно сайту компании «Гранат», она предлагает экскурсии над Владивостоком продолжительностью от 30 до 60 минут на вертолете Robinson R44.

Прокуратура