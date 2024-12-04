Экскурсионный вертолет совершил жесткую посадку в Приморье

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также действиям собственника по информированию уполномоченных органов об авиапроисшествии», — сказано в сообщении надзорного ведомства.