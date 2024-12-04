Суд рассмотрел апелляцию Новосельской: экс-министру смягчили приговор

Как сообщалось ранее, в 2021 году на Новосельскую завели уголовное дело о получении взятки в размере 25 млн рублей. В июле 2023 года экс-министра признали виновной. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. В 2024 году бывшая чиновница написала заявление о своем желании принять личное участие в специальной военной операции. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что в штурмовых отрядах есть осужденные мужчины, но женский пол из мест лишения свободы на СВО, как правило, не отправляют.