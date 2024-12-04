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Суд рассмотрел апелляцию Новосельской: экс-министру смягчили приговор

Экс-министру культуры Крыма Новосельской смягчили приговор за взятку.

Источник: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Московский городской суд смягчил приговор бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, в 2021 году на Новосельскую завели уголовное дело о получении взятки в размере 25 млн рублей. В июле 2023 года экс-министра признали виновной. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. В 2024 году бывшая чиновница написала заявление о своем желании принять личное участие в специальной военной операции. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что в штурмовых отрядах есть осужденные мужчины, но женский пол из мест лишения свободы на СВО, как правило, не отправляют.

Позднее стало известно, что Московский городской суд рассмотрел апелляцию. В итоге Новосельской смягчили наказание. Каким стал приговор, не уточняется.

Чиновница возглавила крымское Министерство культуры после воссоединения региона с Россией. 22 ноября 2021 года Новосельская лишилась своего поста в связи с утратой доверия.