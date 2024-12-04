На Кубани при строительстве школы похитили 200 млн рублей

В Краснодарском крае выявили хищение свыше 200 миллионов рублей, которые были выделены на строительство школы. Данный факт вскрыла Крымская межрайонная прокуратура во время проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Выяснилось, что между администрацией Крымского района и подрядчиком был заключен договор на строительство начальной школы на 400 мест в станице Варениковской. В связи с отставанием от графика выполнения работ прокуратура инициировала административные дела против директора компании и юридического лица по статье о бездействии, которое привело к нарушению контрактных обязательств. В итоге директора отстранили на один год и шесть месяцев, а юрлицу назначили штраф в размере 13,4 миллиона рублей.
Также в ходе надзорных мероприятий прокуратура обнаружила кражу бюджетных средств, полученных как аванс. Более 147 миллионов рублей вывели через подставных лиц. Кроме того, по данным ведомства, необоснованно увеличили смету на 100 миллионов рублей, поясняя это необходимостью провести дополнительны работы, которые не требовались.
«В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура продолжает контролировать ход расследования и завершение строительных работ.
Ранее сообщалось, что начальника отдела районной администрации Сочи оштрафовали за превышение лимита закупок.