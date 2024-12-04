На Кубани при строительстве школы похитили 200 млн рублей

Выяснилось, что между администрацией Крымского района и подрядчиком был заключен договор на строительство начальной школы на 400 мест в станице Варениковской. В связи с отставанием от графика выполнения работ прокуратура инициировала административные дела против директора компании и юридического лица по статье о бездействии, которое привело к нарушению контрактных обязательств. В итоге директора отстранили на один год и шесть месяцев, а юрлицу назначили штраф в размере 13,4 миллиона рублей.