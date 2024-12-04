«Последствия могли быть серьезными»: эксперт прокомментировал инцидент с разгерметизацией самолета рейсом Иркутск-Пекин

Перелет из Иркутска в Пекин 2 декабря выдался тревожным. Сработал сигнал о разгерметизации салона. Пассажиры (а их на борту было 174) разволновались, однако кончилось все, к счастью, благополучно. Командир воздушного судна принял решение о снижении, работа системы была восстановлена, самолет приземлился штатно.
Чем опасна разгерметизация? Прокомментировал генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991—2000 гг. Александр Барсуков.
— Человек чувствует себя комфортно при давлении 760 мм, а чем выше мы взлетаем над землей, тем давление становится ниже. Любые значительные перепады уже влияют на наш организм: закладывает уши и болит голова. На высоте свыше четырех тысяч километров последствия могут быть серьёзными. Давление там значительно ниже, к тому же, уменьшается доля кислорода в воздухе. Поэтому в салоне самолета искусственно поддерживают необходимую среду: туда поступает воздух и поддерживается нужное давление. Это называется «система наддува». Для этого должна быть обеспечена герметичность салона, то есть отсутствие щелей и зазоров, через которые воздух может выходить. Разгерметизация — это как раз та ситуация, когда кислород уходит, давление быстро падает и дышать становится сложно. Из-за скачка давления пассажиры чувствуют слабость и теряют сознание.
По словам эксперта, когда происходит разгерметизация, у пилотов на приборной панели загорается датчик и по предписанию они немедленно должны снижать высоту самолета и затем приземляться. Судя по официальной информации, именно так и поступили в случае с самолетом рейсом Иркутск-Пекин.
— Для таких случаев в самолетах предусмотрены кислородные маски, они выпадают, когда давление падает до определенного значения. Необходимо, чтобы кислородные баллоны на самолете всегда были заправлены.
Напомним, проверку уже начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Системы самолета проверяют специалисты, а пассажиров обратного рейса доставили на резервном борту.