«Последствия могли быть серьезными»: эксперт прокомментировал инцидент с разгерметизацией самолета рейсом Иркутск-Пекин

— Человек чувствует себя комфортно при давлении 760 мм, а чем выше мы взлетаем над землей, тем давление становится ниже. Любые значительные перепады уже влияют на наш организм: закладывает уши и болит голова. На высоте свыше четырех тысяч километров последствия могут быть серьёзными. Давление там значительно ниже, к тому же, уменьшается доля кислорода в воздухе. Поэтому в салоне самолета искусственно поддерживают необходимую среду: туда поступает воздух и поддерживается нужное давление. Это называется «система наддува». Для этого должна быть обеспечена герметичность салона, то есть отсутствие щелей и зазоров, через которые воздух может выходить. Разгерметизация — это как раз та ситуация, когда кислород уходит, давление быстро падает и дышать становится сложно. Из-за скачка давления пассажиры чувствуют слабость и теряют сознание.