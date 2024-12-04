Тело новорожденного ребенка обнаружили в хостеле Читы

Напомним, в соседней Бурятии 19-летнюю девушку осудят за убийство сына. По версии следствия, она скрывала беременность. Родив ребенка, она бросила его в выгребную яму туалета и закопала лопатой. Малыш не выжил. О преступлении подозреваемая рассказала подруге, которая обратилась в полицию.