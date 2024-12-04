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Тело новорожденного ребенка обнаружили в хостеле Читы

Информацию о найденном в хостеле Забайкалья младенце подтвердил личный источник КП-Иркутск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия произошла в Забайкалье. Работники одного из хостелов Читы обнаружили новорожденного ребенка. При каких обстоятельства — уточняется. Информацию о случившемся корреспонденту КП-Иркутск подтвердил личный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, младенец появился на свет мертвым, его мать госпитализировали в больницу. К несчастью, врачи не смогли помочь — женщина скончалась.

Отмечается, что во время беременности погибшая не наблюдалась у специалистов.

В деталях ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в соседней Бурятии 19-летнюю девушку осудят за убийство сына. По версии следствия, она скрывала беременность. Родив ребенка, она бросила его в выгребную яму туалета и закопала лопатой. Малыш не выжил. О преступлении подозреваемая рассказала подруге, которая обратилась в полицию.