Погрузчик опрокинулся и раздавил выпавшего из него водителя на овощебазе в Петербурге

Ближе к вечеру 3 декабря вилочный погрузчик под управлением 37-летнего гражданина Таджикистана влетел в «ГАЗель», за рулем которой сидел его 45-летний земляк. В результате мощного удара водитель погрузчика выпал на землю, а его транспорт опрокинулся и раздавил его. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».