Погрузчик опрокинулся и раздавил выпавшего из него водителя на овощебазе в Петербурге

Ближе к вечеру 3 декабря вилочный погрузчик под управлением 37-летнего гражданина Таджикистана влетел в «ГАЗель», за рулем которой сидел его 45-летний земляк. В результате мощного удара водитель погрузчика выпал на землю, а его транспорт опрокинулся и раздавил его. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Происшествие случилось на территории овощебазы в поселке Петро-Славянка в Колпино. Водителя «ГАЗели» доставили в полицию и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточнило агентство.
Про погибшего мигранта известно, что в текущем году его два раза привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Ему выписывали протоколы за неиспользование ремня безопасности и отсутствие полиса, добавили журналисты.
Напомним, сегодня, 4 декабря, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных обстоятельствах ЧП, которое произошло в парадной дома в Петербурге — ребенок поскользнулся на лестнице и упал в пролет.