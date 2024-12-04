В Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

Аварийная ситуация на Благовещенской ТЭЦ была зафиксирована 4 декабря в 05:57 (3 декабря в 23:57 мск). По данным регионального министерства ЖКХ, авария произошла на паропроводе редукционно-охладительной установки, из людей никто не пострадал.
«Для восстановления штатной работы ТЭЦ сотрудники станции ведут пусковые операции на основном оборудовании. На данный момент аварийный участок основного паропровода отключен. Теплоснабжение областного центра удалось восстановить в полном объеме. Однако, для ликвидации последствий аварии специалистам пришлось отключить все турбо- и котлоагрегаты, что привело к снижению выработки электрической нагрузки», — говорится в сообщении.
На время ремонта были введены графики временного отключения электроэнергии. Кратковременные веерные отключения в районах Благовещенска будут проводиться поочередно. Все работы на станции планируют завершить в течение дня.
Ранее сообщалось, что после аварии на ТЭЦ Амурские электросети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону. Электричество частично отключали у потребителей Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского, Бурейского районов.