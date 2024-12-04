В Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

«Для восстановления штатной работы ТЭЦ сотрудники станции ведут пусковые операции на основном оборудовании. На данный момент аварийный участок основного паропровода отключен. Теплоснабжение областного центра удалось восстановить в полном объеме. Однако, для ликвидации последствий аварии специалистам пришлось отключить все турбо- и котлоагрегаты, что привело к снижению выработки электрической нагрузки», — говорится в сообщении.