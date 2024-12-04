Александру Митте грозит ампутация стопы

Александра Наумовича, который находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, осмотрела выездная служба медиков. Режиссёр уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать. На пятке у него диагностировали сухой некроз — омертвение тканей из-за проблем с кровообращением.