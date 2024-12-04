Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александру Митте грозит ампутация стопы

По данным SHOT, у 91-летнего режиссёра «Экипажа» диагностирован сухой некроз.

Источник: РИА "Новости"

Александра Наумовича, который находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, осмотрела выездная служба медиков. Режиссёр уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать. На пятке у него диагностировали сухой некроз — омертвение тканей из-за проблем с кровообращением.

Медики ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск развития некроза, чтобы избежать возможных осложнений, в том числе ампутации стопы. Сейчас за действием препаратов следят врачи.

кино
медицина
здоровье