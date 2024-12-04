В Москве водитель нажал на газ, когда за ручку двери держался гаишник

Защита обвиняемого настаивала, что он начал движение в тот момент, когда никто за ручку автомобиля не держался, а потерпевший якобы и вовсе сам за нее схватился — потому что «не желал отпускать». Более того, по итогам служебной проверки на сотрудника ДПС было наложено взыскание за несоблюдение мер личной безопасности.