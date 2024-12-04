Во Владивостоке прокуратура расследует аварийную посадку вертолёта

Эксплуатирующая компания, ООО «Гранат», уже несколько лет организует экскурсии над Владивостоком и Русским островом на нескольких прогулочных вертолётах.



«Вести. Приморье» сообщили, что представители вертолётной компании прислали в редакцию комментарий по поводу произошедшего. По утверждению лётчиков, это первый экстремальный случай за более чем 20 лет работы компании. Они подчеркнули, что всегда прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности и гордятся своей безупречной репутацией.



Также представители компании рассказали о своей деятельности в Приморском крае, включая развитие туризма, участие в спасательных операциях, поддержку санитарной авиации и лесоохрану. Они заверили, что работают с любовью к региону и ответственностью перед клиентами.