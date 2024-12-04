Во Владивостоке прокуратура расследует аварийную посадку вертолёта

В среду, 4 декабря, в региональных средствах массовой информации получил широкую огласку инцидент, произошедший во Владивостоке ещё в воскресенье, 1 декабря. В тот день вертолёт Robinson, выполнявший экскурсионный полёт с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку. К счастью, никто из находившихся в нём не пострадал, однако у воздушного судна при приземлении оторвало хвост.
Информация о происшествии стала известна широкой общественности благодаря публикации в Telegram-канале депутата Думы Владивостока Дмитрия Новикова. Он разместил видео с одним из туристов, который находился на борту во время ЧП. По словам мужчины по имени Александр, вертолётная экскурсия над мостами Владивостока продолжалась около получаса. Виды были прекрасными, но вот окончание мероприятия не порадовало.
Депутат пообещал разобраться с вопросом о том, кто отвечает за проверку вертолётов перед проведением авиаэкскурсий. На его публикацию незамедлительно отреагировала транспортная прокуратура Приморского края. Ведомство сообщило о начале проверки по факту происшествия, в ходе которой будет оцениваться соблюдение обязательных требований к подготовке воздушного судна к вылету и аэронавигационному обеспечению полётов. Также прокуратура будет следить за действиями владельца вертолёта в части информирования уполномоченных органов о произошедшем инциденте.
Известно, что авария произошла около 19:40 недалеко от посадочной площадки в Артёме, когда вертолёт возвращался с экскурсии и не смог дотянуть до аэродрома. Следственные органы на транспорте уточнили, что в результате аварии вертолёт получил серьёзные повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки и шасси.
Эксплуатирующая компания, ООО «Гранат», уже несколько лет организует экскурсии над Владивостоком и Русским островом на нескольких прогулочных вертолётах.
«Вести. Приморье» сообщили, что представители вертолётной компании прислали в редакцию комментарий по поводу произошедшего. По утверждению лётчиков, это первый экстремальный случай за более чем 20 лет работы компании. Они подчеркнули, что всегда прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности и гордятся своей безупречной репутацией.
Также представители компании рассказали о своей деятельности в Приморском крае, включая развитие туризма, участие в спасательных операциях, поддержку санитарной авиации и лесоохрану. Они заверили, что работают с любовью к региону и ответственностью перед клиентами.