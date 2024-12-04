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Нашли 17-летнюю девушку, пропавшую неделю назад в Каменске-Уральском

В Свердловской области завершились поиски 17-летней Елизаветы, которая пропала в Каменске-Уральском еще 26 ноября.

Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Девушку разыскали сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители отмечают, что в отношении несовершеннолетней не было совершено противоправных действий.

Ранее Елизавета уже уходила из дома, но была найдена сотрудниками полиции.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области завершились поиски 17-летней Кристины. Девушка пропала 4 октября. Последний раз ее видели в городе Арамиль.

В момент пропажи на ней была черная куртка с красной надписью, серые джинсы, черные кроссовки. С собой была сумка через плечо. Девушка носит очки.