Нашли 17-летнюю девушку, пропавшую неделю назад в Каменске-Уральском

Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».
Девушку разыскали сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители отмечают, что в отношении несовершеннолетней не было совершено противоправных действий.
Ранее Елизавета уже уходила из дома, но была найдена сотрудниками полиции.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области завершились поиски 17-летней Кристины. Девушка пропала 4 октября. Последний раз ее видели в городе Арамиль.
В момент пропажи на ней была черная куртка с красной надписью, серые джинсы, черные кроссовки. С собой была сумка через плечо. Девушка носит очки.