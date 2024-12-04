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Номинального директора компании в Хабаровске отправили в колонию

Кроме того, мужчину приговорили к штрафу.

Источник: Комсомольская правда

Номинального директора организации осудили в Хабаровске. Молодой мужчина получил реальный срок. Заседание против 24-летнего местного жителя состоялось в Железнодорожном районном суде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На мужчину завели два уголовных дела: о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

«В апреле 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение представил в налоговый орган ложные сведения о себе как о руководителе ООО, управлять которым не планировал. В дальнейшем по просьбе неустановленного лица открыл банковские счета на данную организацию и передал доступ к ним неизвестным», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина признал свою вину. Его отправили в колонию общего режима на два года и четыре месяца, а также назначили штраф в 100 тысяч рублей.