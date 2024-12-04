Номинального директора компании в Хабаровске отправили в колонию

«В апреле 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение представил в налоговый орган ложные сведения о себе как о руководителе ООО, управлять которым не планировал. В дальнейшем по просьбе неустановленного лица открыл банковские счета на данную организацию и передал доступ к ним неизвестным», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.