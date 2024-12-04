Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под Волгоградом

В психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области продолжается проверка в связи с ЧП, случившимся в этом социальном учреждении. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, среди заболевших ветряной оспой были не только дети, но и один из сотрудников.