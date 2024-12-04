Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под Волгоградом

— Проведено лабораторное обследование персонала и детей, обследование санитарного состояния объекта, отобраны пробы для лабораторных исследований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, отстранены от работы сотрудники с признаками инфекционных заболеваний, — отчитались в ведомстве.
В учреждении был введен карантин, проводятся режимно-ограничительные и дезинфекционные мероприятия.
Напомним, СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двоих воспитанников интерната от ветрянки. Врачам не удалось спасти 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети имели сопутствующие хронические заболевания и являлись инвалидами.
Всего было госпитализировано 8 детей. В настоящее время в детской городской больнице Камышина продолжают лечение другие воспитанники интерната. Состояние пациентов оценивается как стабильное, накануне заверили в облкомздраве.