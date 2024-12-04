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Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под Волгоградом

В психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области продолжается проверка в связи с ЧП, случившимся в этом социальном учреждении. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, среди заболевших ветряной оспой были не только дети, но и один из сотрудников.

— Проведено лабораторное обследование персонала и детей, обследование санитарного состояния объекта, отобраны пробы для лабораторных исследований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, отстранены от работы сотрудники с признаками инфекционных заболеваний, — отчитались в ведомстве.

В учреждении был введен карантин, проводятся режимно-ограничительные и дезинфекционные мероприятия.

Напомним, СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двоих воспитанников интерната от ветрянки. Врачам не удалось спасти 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети имели сопутствующие хронические заболевания и являлись инвалидами.

Всего было госпитализировано 8 детей. В настоящее время в детской городской больнице Камышина продолжают лечение другие воспитанники интерната. Состояние пациентов оценивается как стабильное, накануне заверили в облкомздраве.

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