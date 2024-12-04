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На трассе М-5 под Самарой 4 декабря парализовало движение из-за аварии

Три машины столкнулись на трассе М-5 под Самарой.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 декабря на трассе М-5 в Самарской области парализовало движение. Причиной стала серьезная авария недалеко от поворота на Прибрежный. Очевидцы сообщали, что объехать место аварии получалось только полем, потому что вся дорога была заблокирована.

— По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств, — прокомментировали инцидент в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте массовой аварии работали медики, сотрудники полиции. Предварительные данные говорят о том, что в ДТП чудом никто не погиб и не пострадал. В других обстоятельствах инцидента предстоит разобраться.