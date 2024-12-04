КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши

КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с польской разведкой. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил начальник следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек.
В эфире телеканала 3 декабря показали фильм об операциях КГБ против польских спецслужб. Бычек отметил, что следственными подразделениями Комитета госбезопасности расследовалось уголовное дело, связанное с обвинением военнослужащего Вооруженных Сил Беларуси Дмитрия Позднякова в совершении преступления по статье 356 Уголовного кодекса — измена государству. Он добавил, что также расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Польши Томаша Берозы по обвинению в совершении преступлений по статье 358 УК.
Начальник следственного управления Комитета государственной безопасности уточнил, что фигуранты обвинялись в сотрудничестве со Службой внешней разведки Министерства национальной обороны Польши. В указанном случае речь идет про сотрудничество в виде шпионажа, выдачу государственных секретов и иного оказания помощи польской военной разведке в проведении деятельности, которая направлена на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Бычек подчеркнул, что Брестский областной суд 23 ноября 2023 года признал фигурантов виновными в совершении преступлений, инкриминируемых им. Позднякову и Берозе назначили наказание в виде лишения свободы на срок 19 и 14 лет.
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