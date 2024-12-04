КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши

В эфире телеканала 3 декабря показали фильм об операциях КГБ против польских спецслужб. Бычек отметил, что следственными подразделениями Комитета госбезопасности расследовалось уголовное дело, связанное с обвинением военнослужащего Вооруженных Сил Беларуси Дмитрия Позднякова в совершении преступления по статье 356 Уголовного кодекса — измена государству. Он добавил, что также расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Польши Томаша Берозы по обвинению в совершении преступлений по статье 358 УК.